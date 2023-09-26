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26 сентября, 17:45

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Собянин: Москва полностью готова к предстоящему отопительному сезону

Собянин: Москва полностью готова к предстоящему отопительному сезону

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Собянин рассказал о развитии спортивного кластера "Свиблово"

Собянин рассказал о развитии спортивного кластера "Свиблово"

Новости часа: Собянин рассказал о развитии спортивного кластера "Свиблово"

Москва полностью готова к предстоящему отопительному сезону. Об этом в своем телеграм-канале заявил Сергей Собянин.

По его словам, проверено и подготовлено к осенне-зимнему периоду свыше 74 тысячи объектов, в том числе 34,6 тысячи жилых домов. Возможности столичных объектов позволят стабильно снабжать потребителей энергоресурсами, а также обеспечивать потребности городских программ и инфраструктурных проектов, отметил мэр.

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