Собянин: Москва полностью готова к предстоящему отопительному сезону

Москва полностью готова к предстоящему отопительному сезону. Об этом в своем телеграм-канале заявил Сергей Собянин.

По его словам, проверено и подготовлено к осенне-зимнему периоду свыше 74 тысячи объектов, в том числе 34,6 тысячи жилых домов. Возможности столичных объектов позволят стабильно снабжать потребителей энергоресурсами, а также обеспечивать потребности городских программ и инфраструктурных проектов, отметил мэр.