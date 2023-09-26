Собянин анонсировал скорое открытие новой поликлиники в Бабушкинском районе

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Новая детско-взрослая поликлиника начнет работу в Бабушкинском районе в декабре текущего года. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра строительных работ на объекте.

"Сделали по всем стандартам "Моя поликлиника". <...> Так что я уверен, что вы будете довольны. В декабре начнет работу", – сказал градоначальник.

Он уточнил, что сейчас там идут пусконаладочные работы. Строительная готовность поликлиники оценивается в 91%.

В шестиэтажном здании площадью 8,6 тысячи квадратных метров разместятся филиалы взрослой поликлиники № 218 и детской поликлиники № 11. Медучреждение оснастят новейшей медицинской техникой. В нем будут работать 229 человек.

Взрослая поликлиника разместится в левом крыле здания и будет рассчитана на 500 посещений в смену, а детская займет правое крыло и сможет принимать до 250 юных пациентов в день.

Как добавил Собянин, сегодня в городе не только реконструируются существующие, но и строятся новые поликлиники. За последние два года в городе сделали 200 медучреждений.

Ранее сообщалось, что новую детско-взрослую поликлинику с травмпунктом и стоматологией начали строить вблизи Зенинского шоссе в столичном районе Некрасовка. Медучреждение будет рассчитано на 750 посещений в смену.

