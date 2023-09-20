Свыше 140 объектов здравоохранения построили в Москве за 12 лет

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Свыше 140 больничных корпусов, зданий поликлиник, подстанций скорой помощи и других медицинских объектов было построено в Москве с 2011 года. Об этом рассказал исполняющий обязанности заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Общая площадь этих объектов превышает 2 миллиона квадратных метров, уточнил он. Бочкарев напомнил, что столичная система здравоохранения переживает самую масштабную в своей истории модернизацию.

"В городе одновременно строится несколько десятков современных и технологичных объектов здравоохранения. Новые стационары позволяют своевременно проводить диагностику и спасать жизни десятков и сотен тысяч человек", – сказал он.

Бочкарев добавил, что в этом году в Москве появилось 13 объектов здравоохранения. По его словам, работа по этому вопросу продолжается. Так, до конца года будет введено в эксплуатацию еще 14 зданий для учреждений здравоохранения.

Декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко, в свою очередь, добавил, что для 70% жителей Москвы очень важно наличие больниц в шаговой доступности.

Ранее стало известно, что в районе Некрасовка вблизи Зенинского шоссе появится новое здание детско-взрослой поликлиники с травматологическим пунктом и отделением стоматологии на 750 посещений в смену. Площадь больницы составит около 13 тысяч "квадратов".

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