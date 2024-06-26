Ряд улиц перекроют в Москве 28–29 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 июня, 22:00

Новости

Собянин: началось строительство здания картинной галереи Василия Нестеренко

Собянин: началось строительство здания картинной галереи Василия Нестеренко

Новости часа: началось строительство здания картинной галереи Василия Нестеренко

Новости часа: программа комплексной профориентации школьников будет масштабирована

Собянин рассказал о прорывных разработках, созданных в ОЭЗ "Технополис "Москва"

Новости часа: Собянин рассказал о разработках, созданных в ОЭЗ "Технополис "Москва"

Собянин: многие разработки резидентов ОЭЗ "Технополис "Москва" не имеют аналогов

Новости часа: центр "Профессии будущего" в Печатниках станет крупнейшим в стране

Новости часа: в Москве началось строительство новой картинной галереи

Собянин рассказал, как будет выглядеть здание галереи Василия Нестеренко

Собянин: 29 и 30 июня в Москве пройдет масштабное празднование Дня молодежи

На Бутырской улице началось строительство Московской государственной картинной галереи Василия Нестеренко, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Мэр отметил, что площадь здания превысит пять тысяч квадратных метров. Гости галереи смогут увидеть живописные и графические работы народного художника. Посмотреть на них одновременно смогут до 400 человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыкультурагородвидеоСветлана Ключникова
Фестиваль "Солома"
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика