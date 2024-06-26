Собянин: началось строительство здания картинной галереи Василия Нестеренко

На Бутырской улице началось строительство Московской государственной картинной галереи Василия Нестеренко, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Мэр отметил, что площадь здания превысит пять тысяч квадратных метров. Гости галереи смогут увидеть живописные и графические работы народного художника. Посмотреть на них одновременно смогут до 400 человек.

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