Сергей Собянин поздравил коллектив СВАРЗ с 120-летием завода

Сокольническому вагоноремонтно-строительному заводу (СВАРЗ) исполняется 120 лет. С круглой датой сотрудников предприятия поздравил в своем канале в мессенджере МАХ Сергей Собянин.

Как отметил мэр, история производства началась в 1905 году с открытия ремонтно-трамвайных мастерских. Вскоре они стали крупнейшим промышленным предприятием столицы. В годы Великой Отечественной войны на заводе производили комплектующие для нужд фронта. Его работники доставляли припасы на передовую, вывозили раненых.

