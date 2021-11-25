Собянин рассказал о новой системе сбора мусора в столице

Новую систему сбора мусора в Москве запустят с 1 января. Об этом заявил Сергей Собянин.

Начнет работу единый региональный оператор. Также будут действовать единые тарифы в городе. Все это позволит упорядочить работу с переработкой мусора и отправлять на полигоны минимум отходов.

Система будет охватывать весь жилой сектор и коммерческие предприятия. Она уже работает во многих городах страны. Москва вступает не в первых рядах только потому, что в столице объемы работы намного масштабнее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.