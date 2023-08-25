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Собянин: в "Сколкове" построят корпуса Московского квантового кластера

Собянин: в "Сколкове" построят корпуса Московского квантового кластера

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Город выделит грант на строительство корпусов Московского квантового кластера в "Сколково". Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

На территории разместят 27 лабораторий и 15 научных групп Российского квантового центра, а также стартапы и мелкосерийное производство. Завершить работы планируют в четвертом квартале 2024 года.

Инвестиции в проект оценивают в 6,5 миллиарда рублей. Финансировать его будут по механизму льготного инвестиционного кредитования, через Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Он предполагает ставку в 3%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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