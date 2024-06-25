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25 июня, 08:45

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Собянин: город одобрил гранты для столичных компаний более чем на 1 млрд рублей

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Больше миллиарда рублей выделил город в первом полугодии 2024 года на развитие производителей импортозамещающей продукции, и это в два раза больше, чем за аналогичный период 2023 года. Как написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале, гранты получат 190 столичных компаний-разработчиков IT-продуктов и промышленного оборудования.

Грант на приобретение оборудования предоставляют столичным компаниям с 2022 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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