Собянин: город одобрил гранты для столичных компаний более чем на 1 млрд рублей

Больше миллиарда рублей выделил город в первом полугодии 2024 года на развитие производителей импортозамещающей продукции, и это в два раза больше, чем за аналогичный период 2023 года. Как написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале, гранты получат 190 столичных компаний-разработчиков IT-продуктов и промышленного оборудования.

Грант на приобретение оборудования предоставляют столичным компаниям с 2022 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.