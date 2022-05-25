Собянин рассказал о компенсации штрафов за нарушение ковидных ограничений

1 июня в Москве вступит в силу ковидная амнистия. Об этом 25 мая заявил Сергей Собянин.

Выписанные ранее штрафы за нарушение ковидных ограничений взыскивать больше не будут. А тем, кто уже заплатил штраф, вернут деньги. Субсидии для компенсации предоставят в центрах госуслуг "Мои Документы" не позднее 31 декабря.

Чтобы получить субсидию, нужно иметь постановление о назначении административного наказания и документ, который подтверждает оплату штрафа. При этом под амнистию не подпадают штрафы, выписанные за нарушение режима изоляции.

Всего же власти Москвы прекратят взыскание или возвратят по амнистии более 13,5 миллиарда рублей за нарушение ковидных ограничений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.