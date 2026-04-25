Собянин: Главархив Москвы завершил реставрацию печатного издания Общей минеи

Московский Главархив завершил уникальную реставрацию печатного издания – Общей минеи. Это церковно-служебная книга из фондов Севастопольского архива, рассказал Сергей Собянин на своей странице в мессенджере MAX.

По словам мэра, книга прибыла в столичный Главархив в ветхом состоянии, с сильно поврежденным переплетом. Художники-реставраторы удалили со страниц желтизну и следы клея, воска и жира и тщательно отреставрировали каждый лист.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.