Собянин: Москва делает все возможное, чтобы у каждого ребенка была семья

Москва делает все возможное, чтобы у каждого ребенка была семья. Около 16 тысяч ребят-сирот и оставшихся без попечения родителей уже обрели свой новый дом. Об этом на своей странице в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, в московских соцучреждениях остается менее 1 тысячи воспитанников. На данный момент в столице работают 11 центров содействия семейному воспитанию.

