25 марта, 15:30Мэр Москвы
Собянин: Москва поставила рекорд по посещаемости культурных учреждений
Москва установила новый рекорд – количество посещений московских учреждений культуры и парков превысило 340 миллионов, рассказал Сергей Собянин. Столица вошла в топ-3 городов мира по количеству культурных мероприятий и достопримечательностей.
Градоначальник поздравил москвичей с Днем работника культуры и вручил награды деятелям искусства. Например, знаком отличия "За безупречную службу городу Москве" был награжден народный артист России, композитор Александр Зацепин.
