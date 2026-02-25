Собянин открыл обновленный лечебно-диагностический корпус ГКБ № 1 имени Пирогова

В Городской клинической больнице имени Н. И. Пирогова завершилась комплексная реконструкция лечебно-диагностического корпуса № 8. Первых пациентов там примут уже в марте. Открыл корпус Сергей Собянин.

По словам мэра, работы заняли чуть больше года. В корпусе есть кабинеты приема лечащих врачей-хирургов, два кабинета УЗИ, процедурные и перевязочные. Комфорт обеспечивает эргономичное пространство с навигацией и просторными зонами ожидания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.