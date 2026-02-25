Мэр Москвы рассказал о благоустройстве территории около транспортных объектов

В Москве в этом году реконструируют два путепровода и благоустроят территории, прилегающие к 39 транспортным объектам. О планах и проделанной работе написал Сергей Собянин в личном блоге.

Мэр отметил, что в прошлом году благоустройство провели на 41 объекте.

Заместитель начальника управления департамента капремонта Алексей Чистяков сообщил, что у станции "Университет Дружбы Народов" обновили пешеходную часть, расширили тротуары, убрали воздушные линии в кабельную канализацию, высадили деревья и обустроили газон.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.