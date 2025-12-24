Форма поиска по сайту

24 декабря, 17:15

Мэр Москвы

Собянин: Москва занимает второе место по размеру экономики среди мегаполисов мира

Сергей Собянин объявил об открытии 12 зданий обновленных поликлиник

Собянин подвел итоги строительства метро в Москве за 2025 год

Собянин: силы ПВО уничтожили два БПЛА на подлете к Москве

Медведев потребовал ввести биометрию на всех пунктах пропуска в РФ

Медведев призвал оснастить все пункты пропуска в РФ биометрией

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 23 декабря

Сергей Собянин одобрил проекты КРТ в нескольких районах Москвы

Собянин: после реставрации Дом культуры на ВДНХ вновь стал центром притяжения

Собянин: московские археологи завершили полевой сезон с новым рекордом

Сергей Собянин выступил с ежегодным отчетом в Мосгордуме. Он заявил, что по размеру экономики столица занимает второе место среди крупнейших мегаполисов планеты. Мэр сообщил, что по итогам 2025 года объем инвестиций в Москве может превысить 9 триллионов рублей, что в 4 раза больше показателей 2010 года.

За последние 15 лет в столице создан мощный транспортный каркас, включая тестирование беспилотных технологий в метро. Москва также стала одним из крупнейших центров по производству беспилотников для армии и оказывает всестороннюю поддержку участникам СВО, включая специализированную поликлинику для ветеранов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр Москвы

