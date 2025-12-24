Собянин: Москва занимает второе место по размеру экономики среди мегаполисов мира

Сергей Собянин выступил с ежегодным отчетом в Мосгордуме. Он заявил, что по размеру экономики столица занимает второе место среди крупнейших мегаполисов планеты. Мэр сообщил, что по итогам 2025 года объем инвестиций в Москве может превысить 9 триллионов рублей, что в 4 раза больше показателей 2010 года.

За последние 15 лет в столице создан мощный транспортный каркас, включая тестирование беспилотных технологий в метро. Москва также стала одним из крупнейших центров по производству беспилотников для армии и оказывает всестороннюю поддержку участникам СВО, включая специализированную поликлинику для ветеранов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.