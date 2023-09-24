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24 сентября, 10:45

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Сергей Собянин сообщил о главных градостроительных проектах Москвы

Сергей Собянин сообщил о главных градостроительных проектах Москвы

Собянин принял решение о закупке не менее 500 новых вагонов метро

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В Москве построят еще 39 станций метро и 6 электродепо. О планах развития столицы на ближайшие годы рассказал в телеграм-канале Сергей Собянин.

Мэр столицы отметил, что большое внимание уделяется градостроительным проектам. Известно, что в ближайшие два года в городе построят 230 километров дорог, 26 объектов здравоохранения и около 140 образовательных учреждений.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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