Сергей Собянин сообщил о главных градостроительных проектах Москвы

В Москве построят еще 39 станций метро и 6 электродепо. О планах развития столицы на ближайшие годы рассказал в телеграм-канале Сергей Собянин.

Мэр столицы отметил, что большое внимание уделяется градостроительным проектам. Известно, что в ближайшие два года в городе построят 230 километров дорог, 26 объектов здравоохранения и около 140 образовательных учреждений.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.