Собянин: новый путепровод над Южной рокадой будет готов до конца года

Новый путепровод над Южной рокадой будет готов до конца 2026 года, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

По словам мэра, на объекте уже закончили основные монолитные работы, монтаж опор и пролетного строения. Создание нового путепровода улучшит транспортную доступность юга столицы и в целом благоприятно отразится на дорожной обстановке сразу в трех районах.

