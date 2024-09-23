Собянин открыл новую трамвайную линию в центре Москвы

Сергей Собянин открыл на улице Сергия Радонежского новую трамвайную линию. По словам мэра, возрождение московского трамвая является одним из приоритетов развития городского транспорта.

Теперь жители ВАО могут без пересадок доехать до Курского вокзала на низкопольных трамваях "Витязь-М". Прямую транспортную связь с центром города получили более 300 тысяч жителей районов Лефортово, Соколиная Гора и Перово.

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