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Новости

23 сентября, 15:15

Город

Собянин открыл новую трамвайную линию в центре Москвы

Собянин открыл новую трамвайную линию в центре Москвы

Новости часа: Собянин открыл новую трамвайную линию на улице Сергия Радонежского

Собянин открыл новую трамвайную линию на улице Сергия Радонежского

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Сергей Собянин открыл на улице Сергия Радонежского новую трамвайную линию. По словам мэра, возрождение московского трамвая является одним из приоритетов развития городского транспорта.

Теперь жители ВАО могут без пересадок доехать до Курского вокзала на низкопольных трамваях "Витязь-М". Прямую транспортную связь с центром города получили более 300 тысяч жителей районов Лефортово, Соколиная Гора и Перово.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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