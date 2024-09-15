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15 сентября, 12:15

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Собянин: на оранжерею усадьбы Покровское-Стрешнево вернули утраченный шпиль

Собянин: на оранжерею усадьбы Покровское-Стрешнево вернули утраченный шпиль

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На оранжерею усадьбы Покровское-Стрешнево вернули исторический шпиль. О работе реставраторов рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Для воссоздания шпиля был разработан индивидуальный проект. После этого элемент купола изготовили в специализированной мастерской. Его длина составляет 5 метров, вес – 250 килограммов. Сначала конструкцию разделили на четыре части, а затем смонтировали по принципу пирамиды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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