Новости часа: Собянин открыл Центр развития электротранспорта и беспилотных технологий

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин открыл Центр развития электротранспорта и беспилотных технологий.

Почти 90 тысяч москвичей сдадут ЕГЭ в основной период, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

На будущей станции "ЗИЛ" Троицкой линии метро начались отделочные работы. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.