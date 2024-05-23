Движение транспорта ограничат в Москве 26 мая

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23 мая, 15:50

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Новости часа: Собянин открыл Центр развития электротранспорта и беспилотных технологий

Новости часа: Собянин открыл Центр развития электротранспорта и беспилотных технологий

Собянин объявил о начале испытаний первого в России беспилотного трамвая

Новости часа: Собянин вдвое увеличил максимальный размер гранта на тестирование инноваций

Новости часа: Москва создает центры использования высокотехнологичного оборудования

Собянин подписал документы об увеличении гранта на тестирование инноваций в Москве

Новости часа: 10 детских садов и 11 поликлиник построят в ТиНАО

Собянин сообщил, что Москва стала лидером России в рейтинге Минэкономразвития

Собянин: Москва создает центры использования высокотехнологичного оборудования

Собянин: с 24 мая по 2 июня в Москве пройдет фестиваль "Рыбная неделя"

Собянин: 268 домов вошли в программу реновации в ТиНАО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин открыл Центр развития электротранспорта и беспилотных технологий.

Почти 90 тысяч москвичей сдадут ЕГЭ в основной период, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

На будущей станции "ЗИЛ" Троицкой линии метро начались отделочные работы. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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