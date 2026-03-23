Собянин: завершено строительство школы искусств в ТиНАО

В Филимонковском районе в ТиНАО завершили строительство школы искусств. Как рассказал Сергей Собянин, здание площадью более 8 тысяч квадратных метров рассчитано на одновременное пребывание свыше 1,1 тысячи человек.

В школе оборудовали два концертных зала, библиотеку, студию звукозаписи, буфет и гардероб, а также классы для различных занятий – от скульптуры до хореографии. Здание имеет сложную архитектурную форму, что позволило создать комфортное и уникальное пространство внутри.

