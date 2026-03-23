Собянин рассказал о сервисе информирования родственников пациентов в реанимации

Более 300 тысяч сообщений отправил специальный сервис по оповещению родственников пациентов, лежащих в реанимации. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в мессенджере MAX.

По словам мэра, сервис был внедрен 2 года назад. Близкие пациентов ежедневно получают известия об их состоянии по СМС.

В сообщениях содержится информация о поступлении человека в отделение реанимации, показатели динамики состояния. Получать такие СМС родственники могут после обращения к лечащему врачу реанимационного отделения при подтверждении родства.

