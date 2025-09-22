Собянин: в Хорошёвском районе появятся новая школа и детский сад

В Хорошёвском районе появятся новая школа и детский сад, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Началось строительство образовательного комплекса площадью 20 тысяч квадратных метров.

В него войдут пятиэтажная школа на 700 учеников и трехэтажный детский сад на 300 воспитанников. По словам министра правительства Москвы Владислава Овчинского, в ходе проектирования были сформированы большие многосветные пространства, которые позволят детям не только получать образование, но и проводить время внутри школы с пользой для здоровья и учебного процесса.

