22 сентября, 15:30

Мэр Москвы

Собянин: в Хорошёвском районе появятся новая школа и детский сад

Собянин: в Хорошёвском районе появятся новая школа и детский сад

В Хорошёвском районе появятся новая школа и детский сад, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Началось строительство образовательного комплекса площадью 20 тысяч квадратных метров.

В него войдут пятиэтажная школа на 700 учеников и трехэтажный детский сад на 300 воспитанников. По словам министра правительства Москвы Владислава Овчинского, в ходе проектирования были сформированы большие многосветные пространства, которые позволят детям не только получать образование, но и проводить время внутри школы с пользой для здоровья и учебного процесса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр МосквыобразованиегородвидеоРоман КарловНаталия Шкода

