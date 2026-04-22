Собянин рассказал об архитектурной концепции кластера "Ломоносов-2"

В столице назвали победителя конкурса на лучшую архитектурную концепцию будущего научного кластера "Ломоносов-2". О проекте, который признали лучшим, Сергей Собянин рассказал в мессенджере МАХ.

В основу задумки легли труды Михаила Ломоносова в области физической химии. Каждый блок будущего здания олицетворяет атом. Части фасада будут разной прозрачности, что позволит визуально размыть границы этажей.

