Новости часа: Собянин рассказал о результатах благоустройства столичных дворов в этом году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве закончили комплексное благоустройство дворов, рассказал Сергей Собянин. Всего в 2023 году благоустроили более 1,6 тысячи дворов.

Около 40 маршрутов городского транспорта улучшили к запуску МЦД-3. Об этом сообщил Дептранс столицы.

Более 220 тысяч "квадратов" асфальта заменили на Дмитровском шоссе. Об этом заявил исполняющий обязанности заммэра Москвы Петр Бирюков.