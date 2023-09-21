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Новости

Новости

21 сентября, 12:30

Город

Новости часа: Собянин рассказал о результатах благоустройства столичных дворов в этом году

Новости часа: Собянин рассказал о результатах благоустройства столичных дворов в этом году

Собянин поручил продолжить программу развития научно-инновационных кластеров

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве соцобъектов в Бирюлеве Восточном

Собянин: Москва получила 1 млн упаковок лекарств по первому офсетному контракту

Новости часа: Москва получила 1 млн упаковок лекарств по первому офсетному контракту

Собянин: Москва получила 1 млн упаковок лекарств по первому офсетному контракту

Собянин: в Бирюлеве Восточном построят школу, детский сад и поликлинику

Собянин принял решение о комплексном развитии трех городских территорий

Новости часа: Собянин принял решение проиндексировать доплату московским пенсионерам

Новости часа: Собянин принял решение проиндексировать доплату московским пенсионерам

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве закончили комплексное благоустройство дворов, рассказал Сергей Собянин. Всего в 2023 году благоустроили более 1,6 тысячи дворов.

Около 40 маршрутов городского транспорта улучшили к запуску МЦД-3. Об этом сообщил Дептранс столицы.

Более 220 тысяч "квадратов" асфальта заменили на Дмитровском шоссе. Об этом заявил исполняющий обязанности заммэра Москвы Петр Бирюков.

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