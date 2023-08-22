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"Мой район. Обратная связь": более 1,6 тыс дворов благоустроят в Москве в 2023 году

"Мой район. Обратная связь": более 1,6 тыс дворов благоустроят в Москве в 2023 году

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В Москве идет благоустройство столичных дворов. Уже выполнено более 70% работ в 2023 году.

Специалисты обновляют асфальтовое покрытие пешеходных дорожек и проездов, обустраивают парковки, ремонтируют детские и спортивные площадки, устанавливают лавочки. Особое внимание уделяется модернизации системы освещения. Всего в 2023 году запланировано благоустройство свыше 1,6 тысячи дворовых территорий в столице.

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