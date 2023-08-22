"Мой район. Обратная связь": более 1,6 тыс дворов благоустроят в Москве в 2023 году

В Москве идет благоустройство столичных дворов. Уже выполнено более 70% работ в 2023 году.

Специалисты обновляют асфальтовое покрытие пешеходных дорожек и проездов, обустраивают парковки, ремонтируют детские и спортивные площадки, устанавливают лавочки. Особое внимание уделяется модернизации системы освещения. Всего в 2023 году запланировано благоустройство свыше 1,6 тысячи дворовых территорий в столице.