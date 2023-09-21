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Новости

21 сентября, 12:00

Город

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве соцобъектов в Бирюлеве Восточном

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве соцобъектов в Бирюлеве Восточном

Собянин: Москва получила 1 млн упаковок лекарств по первому офсетному контракту

Новости часа: Москва получила 1 млн упаковок лекарств по первому офсетному контракту

Собянин: Москва получила 1 млн упаковок лекарств по первому офсетному контракту

Собянин: в Бирюлеве Восточном построят школу, детский сад и поликлинику

Собянин принял решение о комплексном развитии трех городских территорий

Новости часа: Собянин принял решение проиндексировать доплату московским пенсионерам

Новости часа: Собянин принял решение проиндексировать доплату московским пенсионерам

Собянин принял решение о комплексном развитии трех городских территорий

Новости часа: трое спасателей оказались под завалами при повторном обрушении в Балашихе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Проекты строительства социальных учреждений одобрили в ТиНАО и Бирюлеве Восточном, рассказал Сергей Собянин. В Бирюлеве Восточном появятся школа, детский сад и поликлиника.

Более 200 камер выявляют непристегнутых пассажиров на дорогах Москвы. Об этом заявил исполняющий обязанности заммэра столицы Максим Ликсутов.

В МЭШ заработала система информирования родителей о результатах деятельности детей. Информация об этом появилась на сайте mos.ru.

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