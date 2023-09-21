Новости часа: Собянин рассказал о строительстве соцобъектов в Бирюлеве Восточном

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Проекты строительства социальных учреждений одобрили в ТиНАО и Бирюлеве Восточном, рассказал Сергей Собянин. В Бирюлеве Восточном появятся школа, детский сад и поликлиника.

Более 200 камер выявляют непристегнутых пассажиров на дорогах Москвы. Об этом заявил исполняющий обязанности заммэра столицы Максим Ликсутов.

В МЭШ заработала система информирования родителей о результатах деятельности детей. Информация об этом появилась на сайте mos.ru.