Собянин сообщил о победе москвичей на первенстве мира по быстрым шахматам

Московские школьники победили на первенстве мира по быстрым шахматам и блицу. Этой новостью поделился Сергей Собянин на своей странице в мессенджере MAX.

Турнир проходил в Сербии. Это одно из главных соревнований для юных шахматистов. Ребята из Москвы завоевали 7 золотых, 1 серебряную и 5 бронзовых медалей. Среди победителей есть как мальчики, так и девочки. Всего в турнире участвовали больше 400 детей.

