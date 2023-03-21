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Собянин: на станциях БКЛ установлено 252 современных эскалатора

Собянин: на станциях БКЛ установлено 252 современных эскалатора

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На станциях БКЛ метро установлено 252 современных эскалатора. Об этом написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Рекордсмен по количеству эскалаторов на восточном участке – станция "Печатники", там их 17 штук. Они связывают три уровня станции и помогают пассажирам пересаживаться на другие направления – Люблинско-Дмитровскую линию метро и МЦД-2.

Если сложить длину всех эскалаторов на Большой кольцевой линии, то эта величина будет в 15 раз больше, чем высота главного здания МГУ, а суммарная длина всех эскалаторов составляет более семи километров. Самый длинный подъемник, 130 метров, находится на станции "Марьина Роща".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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