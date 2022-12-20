"Депо. Три вокзала" откроется на Новорязанской улице в столице

Новое событийное пространство "Депо. Три вокзала" открывается в столице. Как отметил Сергей Собянин, комплекс разместился на месте бывшего 2-го троллейбусного парка на Новорязанской улице.

Ключевым пространством стал фудмолл площадью восемь тысяч квадратных метров. Это 60 ресторанов и больше 15 кухонь мира.

Новая площадка включает в себя бизнес-кластер с коворкингом для молодых предпринимателей, развивающих проекты в сфере food tech. Также здесь появился постоянный кинопаркинг, где посетители смогут смотреть фильмы.

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