Собянин: копии архивных документов о правах на жилье можно будет получить через mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Копии архивных документов о правах на жилье можно будет получить в электронном виде на портале mos.ru. Об этом рассказал Сергей Собянин.

По его словам, раньше оформленные до 31 января 1998 года документы на жилье выдавали лишь в МФЦ на бумаге. Мэр указал, что новая услуга позволит повысить скорость и качество оказания услуг в сфере жилищного учета.

Собянин назвал запросы на предоставление оформленных до появления ЕГРН документов на жилье одними из самых востребованных. По его мнению, ежегодно специалисты получают до 25 тысяч обращений.



"Граждане, которым нужна усиленная квалифицированная электронная подпись для получения электронных услуг департамента городского имущества, смогут получить ее бесплатно. Информация о порядке получения УКЭП поступит в личный кабинет mos.ru после одобрения оказания услуги", – написал мэр в своем телеграм-канале.

Ранее Собянин рассказал, что все городские системы перешли на отечественное программное обеспечение. По его словам, в последнее время было совершенно много хакерских атак, однако ПО выдержало.



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