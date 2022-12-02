Более чем на 50 столичных сайтах появилась обновленная строка поиска mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

На 56 городских сайтах пользователям стала доступна обновленная поисковая строка mos.ru. До конца 2023 года ее планируют ввести более чем на 400 столичных сайтах, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Обновленная строка поиска появилась на сайтах спорткомплексов, технопарков, центров государственных услуг, в том числе "Мои документы", Главархива Москвы и других организаций.

"Только с начала этого года ею воспользовались более 27 миллионов раз", – сообщил замруководителя департамента информационных технологий города Москвы Борис Фролов.

Единая навигационная панель на сайтах с доменом mos.ru появилась в 2019 году. После обновления поисковую систему в том числе оснастили подсказками, которые высвечиваются при наборе запроса. Также был изменен визуальный дизайн поисковой строки, ее заменили на полосу в виде красной ленты.

Всего на портале мэра и правительства Москвы представлено более 380 сервисов. Число их пользователей составляет более 15 миллионов человек. Гражданин может получить доступ к сервисам, имея полную учетную запись на портале.

Ранее на mos.ru появился виджет "Мои книги". Он поможет оперативно получать информацию о забронированных книгах, отслеживать статусы заказов и продлевать срок хранения книг в библиотеках города.

Виджет можно установить на рабочий стол личного кабинета на портале.



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