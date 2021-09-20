Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с трагедией в Перми. Мэр направил телеграмму губернатору края и попросил его передать слова поддержки семьям погибших и скорейшего выздоровления пострадавшим.

По последним данным Следственного комитета, жертвами университетского стрелка стали 6 человек, 28 получили ранения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.