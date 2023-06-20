Собянин сообщил, что в Москве запланировано строительство верфи

На совещании с Владимиром Путиным о развитии речного судоходства Сергей Собянин выразил уверенность, что новые суда, в том числе электрические, будут востребованы и в стране, и в Москве. Также мэр сообщил, что в столице планируется построить верфь, которая сможет обеспечивать судами не только Москву-реку, но и другие маршруты.

Также мэр попросил Владимира Путина уравнять требования безопасности речных трамваев и городского транспорта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.