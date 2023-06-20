Тамбовский губернатор назвал человеческий фактор причиной пожара на пороховом заводе

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Причина пожара на Тамбовском пороховом заводе заключается в человеческом факторе. Произошедшее не является терактом, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Максим Егоров.

По его словам, есть человеческие жертвы. Также глава Тамбовской области заверил, что пострадавшие получат всю необходимую помощь.

"В 14 часов 10 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС РФ по Тамбовской области поступило сообщение о хлопке с последующим горением на Тамбовском пороховом заводе. Площадь пожара составила 1 квадратный метр, в 14:17 ликвидировано открытое горение", – уточнил Егоров.

Он подчеркнул, что угрозы сотрудникам предприятия и жителям соседних пунктов отсутствуют. Завод продолжает работу в штатном режиме, добавил губернатор.

Ранее в ГУ МЧС по региону заявили, что на территории здания порохового завода в Котовске Тамбовской области вспыхнул пожар. В ведомство поступило сообщение о хлопке. ЧП произошло по адресу город Котовск, проспект Труда, дом № 23. Позже стало известно о четырех погибших в результате взрыва.

В экстренных службах рассказали РИА Новости, что число пострадавших при взрыве на заводе увеличилось до 12 человек.

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