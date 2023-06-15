В Москве реорганизуют еще один участок бывшей промзоны Вагоноремонт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Инвестор проведет реорганизацию участка № 17–18 бывшей промзоны Вагоноремонт, расположенного на Дубнинской улице на севере Москвы. Об этом сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

"В редевелопмент территории будет вложено около 25 миллиардов рублей. Ежегодный бюджетный эффект составит 1,2 миллиарда рублей. Комплексное развитие участка позволит создать свыше 4 тысяч новых рабочих мест", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В рамках проекта на территории площадью почти 16 гектаров возведут порядка 298 тысяч квадратных метров жилья, общественно-деловых, производственных и других объектов. Большая часть площадей – 165 тысяч "квадратов" – придется на жилую застройку.

В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что часть жилых домов возведут по программе реновации. Также на указанной территории появятся кафе, магазины, спортивные объекты и логистический центр площадью 10 тысяч "квадратов".

Ранее сообщалось, что в Москве проведут реорганизацию промзоны Южный порт в районе Печатники. Градостроительный потенциал площадки составляет порядка 1,7 миллиона квадратных метров. По итогам реализации проекта там планируется создать 18,5 тысячи рабочих мест.



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