Оператор реорганизует участок бывшей промзоны Южный порт в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Власти назначили оператора для развития участка части бывшей промзоны Южный порт в столичном районе Печатники, сообщили в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

По итогам реализации проекта в городе появится 18,5 тысячи рабочих мест. По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, градостроительный потенциал площадки составляет порядка 1,7 миллиона "квадратов".

"В реализацию проекта планируется вложить около 173 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект оценивается примерно в 7,8 миллиарда рублей. В результате будет создано почти 18,5 тысячи новых рабочих мест", – поделился Ефимов.

Участок площадью 51,3 гектара находится на юго-востоке Москвы в районе Печатники между Южным речным портом и Шоссейным проездом. Он является вторым по величине проектом КРТ. Сейчас на участке бывшей промзоны расположены устаревшие объекты, складские помещения и автосервисы.

В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман рассказал, что там планируется построить почти 950 тысяч квадратных метров жилья, а также свыше 745 тысяч "квадратов" общественно-деловых объектов.

В Печатниках возведут детские сады и школы на 775 детей и 1 475 учащихся. Кроме того, там появятся поликлиника на 300 посещений и пожарное депо площадью более 1,5 тысячи "квадратов".

Ранее стало известно, что власти Москвы выставят на торги право на комплексное развитие неэффективно используемой территории в Южном Бутове. По словам Ефимова, там планируется возвести свыше 71,5 тысячи квадратных метров общественно-деловой недвижимости.

Собянин утвердил проекты КРТ в бывшей промзоне Южный порт и в Южном Бутове