Собянин: военно-патриотические клубы появятся во всех школах и колледжах Москвы

Сергей Собянин сообщил, что военно-патриотические клубы будут открыты в каждом образовательном учреждении столицы. На сегодняшний день в московских школах и колледжах работают более 400 военно-патриотических клубов, в которых занимаются более 20 тысяч учеников.

Дети изучают историю страны, участвуют в экспедициях и готовятся к военно-спортивным соревнованиям. Некоторые клубы носят имена героев. В школе № 1591 клуб назван в честь Героя России Евгения Фадина, который командовал группой беспилотной авиации в ходе специальной военной операции.

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