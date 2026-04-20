Собянин: Москва развивает телемедицину для детей с особыми потребностями 

Москва развивает телемедицину для детей с особыми потребностями, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

В 2025 году в Москве открыли 6 детских центров лечения детей с заболеваниями сердца и ЖКТ, а также 4 центра ранней помощи. К этим центрам прикреплены больше 5 тысяч детей, раннюю помощь получают свыше 4 тысяч малышей. В центрах работает телемедицинский сервис для онлайн-консультаций. Специалисты провели уже больше 6 тысяч таких онлайн-приемов для маленьких пациентов.

