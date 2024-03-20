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20 марта, 09:45

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Собянин рассказал, как принять участие в земельно-имущественных торгах Москвы

Собянин рассказал, как принять участие в земельно-имущественных торгах Москвы

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Более 100 тысяч юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и жителей столицы участвовали в городских земельно-имущественных торгах в 2023 году – это в 1,5 раза больше, чем годом ранее.

Как отметил Сергей Собянин в своем телеграм-канале, такой рост стал результатом поддержки инвестиционной активности со стороны города и особую роль в этом играют цифровые сервисы. Участвовать в торгах можно онлайн – необходимая информация размещена на инвестиционном портале Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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