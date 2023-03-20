Собянин: столица заключила крупнейший в Европе контракт на поставку электробусов

Москва заключила крупнейший в Европе контракт на поставку 1 тысячи электробусов в 2023–2024 годах. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

По его словам, город продолжает развивать экологичный транспорт и закупает современные электробусы российского производства у "КАМАЗа". В ближайшее время будет подписан еще один контракт на 200 электробусов с "Группой ГАЗ", отметил мэр.

На данный момент в Москве есть более тысячи электробусов, которые ходят почти по 80 маршрутам. К концу 2024 года их станет в два раза больше. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.