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19 июня, 13:15

Мэр Москвы

Собянин: в Зеленограде построят технопарк для предприятий легкой промышленности

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Технопарк в Зеленограде получил статус инвестиционного приоритетного проекта, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Основными резидентами новой площадки станут предприятия легкой промышленности. Благодаря этому статусу инвесторы смогут воспользоваться нулевой ставкой налога на имущество, а арендная плата за землю снизится до 0,01% от кадастровой стоимости. Открытие технопарка запланировано на 2027 год.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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