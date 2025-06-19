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19 июня, 12:15

Мэр Москвы

Собянин: начался отбор резидентов новых кластеров технологической долины МГУ

Собянин: начался отбор резидентов новых кластеров технологической долины МГУ

Собянин: начался отбор резидентов новых кластеров технологической долины МГУ

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В Москве стартовал отбор резидентов новых кластеров научно-технологической долины МГУ "Воробьевы горы". Об этом в своем телеграмм канале рассказал Сергей Собянин. Флагманский кластер, открытый два года назад, уже объединяет более 70 компаний, разрабатывающих передовые технологии в области информационной безопасности и квантовых коммуникаций.

В лаборатории Центра технологий квантовых коммуникаций создают системы защиты для беспилотного транспорта и крупных предприятий на базе отечественных разработок. Резиденты кластера "Ломоносов" получают налоговые и административные льготы, а также доступ к научной базе МГУ, что помогает, например, расширять ассортимент медицинских препаратов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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