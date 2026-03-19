Собянин: на ВДНХ завершена комплексная реставрация 42 объектов

ВДНХ остается крупнейшей реставрационной площадкой Москвы. О павильонах, которые привели в порядок за последние годы, в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин.

Всего отреставрировали 42 объекта. Среди них – павильон "Советская печать", где открыли иммерсивные выставки, а также павильон "Химия", там будет Выставочно-торговый центр Республики Абхазия.

Еще один обновленный павильон – "Главтабак". Там теперь организовано пространство, посвященное чайной культуре. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.