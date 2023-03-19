Онлайн-сервис "Моя семья" открыл доступ к метрическим книгам старообрядцев 1907–1918 годов. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В этих материалах можно найти сведения о своих родственниках. Как отметил мэр, генеалогия – важная социальная тема. Она помогает сохранить историю страны через факты об отдельных семьях. В онлайн-сервисе "Моя семья" доступно уже больше 9 млн страниц метрических книг. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.