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19 марта, 17:35

Новости

Онлайн-сервис "Моя семья" открыл доступ к метрическим книгам старообрядцев

Онлайн-сервис "Моя семья" открыл доступ к метрическим книгам старообрядцев

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Онлайн-сервис "Моя семья" открыл доступ к метрическим книгам старообрядцев 1907–1918 годов. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В этих материалах можно найти сведения о своих родственниках. Как отметил мэр, генеалогия – важная социальная тема. Она помогает сохранить историю страны через факты об отдельных семьях. В онлайн-сервисе "Моя семья" доступно уже больше 9 млн страниц метрических книг. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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