18 декабря, 22:15Мэр Москвы
Собянин провел предновогодний прием для дипломатического корпуса
Сергей Собянин провел предновогодний прием для дипломатического корпуса в Петровском путевом дворце. Он отметил, что власти Москвы делают все, чтобы город становился безопаснее, а небо над столицей было мирным.
Мэр добавил, что преступность в городе, в отличие от многих европейских столиц, не растет, а падает. Градоначальник затронул и другие аспекты жизни Москвы.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.