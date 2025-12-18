Сергей Собянин провел предновогодний прием для дипломатического корпуса в Петровском путевом дворце. Он отметил, что власти Москвы делают все, чтобы город становился безопаснее, а небо над столицей было мирным.

Мэр добавил, что преступность в городе, в отличие от многих европейских столиц, не растет, а падает. Градоначальник затронул и другие аспекты жизни Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

