Станции столичного метро "Тропарево" исполнилось 11 лет

Станции "Тропарево" Сокольнической линии московского метро исполнилось 11 лет. Она стала 196-й станцией в столице и значительно улучшила транспортную доступность для жителей районов Тропарево-Никулино и Теплый Стан.

По словам заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова, в рабочие дни через станцию проходит около 22 тысяч поездок. Оформление платформы посвящено расположенному рядом парку: ее освещают почти 300 ламп, вмонтированных в "листья" металлических деревьев-светильников.

