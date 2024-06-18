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18 июня, 23:30

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Собянин: состав столичного метро на 75% состоит из поездов современного поколения

Собянин: состав столичного метро на 75% состоит из поездов современного поколения

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Состав столичного метро на 75% состоит из поездов современного поколения. В 2024 году идет разработка поезда "Москва–2026". В планах – закончить обновление состава на Замоскворецкой линии и начать замену поездов на Люблинско-Дмитровской. Об этом рассказал Сергей Собянин.

На данный момент в столичном метро курсируют 13 поездов серии "Москва–2024". Подробнее о развитии метро – в эфире телеканала Москва 24.

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