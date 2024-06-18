Собянин: состав столичного метро на 75% состоит из поездов современного поколения

Состав столичного метро на 75% состоит из поездов современного поколения. В 2024 году идет разработка поезда "Москва–2026". В планах – закончить обновление состава на Замоскворецкой линии и начать замену поездов на Люблинско-Дмитровской. Об этом рассказал Сергей Собянин.

На данный момент в столичном метро курсируют 13 поездов серии "Москва–2024". Подробнее о развитии метро – в эфире телеканала Москва 24.