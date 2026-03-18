Собянин: открыт первый в РФ испытательный центр роботов и беспилотных систем

Московский инновационный кластер открыл первый в России испытательный центр полного цикла для роботов и беспилотных систем. Об этом рассказал Сергей Собянин. Основная площадка расположена в инновационном центре "Сколково".

Генеральный директор фонда Алексей Парабучев рассказал о роботе, который с помощью компьютерного зрения обеспечивает мониторинг состояния окружающей среды. Робот-городовой будет следить за повреждениями инфраструктуры и вести съемку пространства.

