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Собянин рассказал, каким станет обновленный Южный речной вокзал

Собянин рассказал, каким станет обновленный Южный речной вокзал

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Уже весной от причала Южного речного вокзала снова начнут отправляться прогулочные суда. Об этом в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.

Это будет одна из самых крупных остановок регулярного водного маршрута "Печатники-Автозаводский мост". Благоустроят и набережную. Заменить там придется практически все: от фонарей до лавочек. Но в результате у пешеходов появится комфортная прогулочная зона. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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