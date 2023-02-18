Собянин рассказал, каким станет обновленный Южный речной вокзал

Уже весной от причала Южного речного вокзала снова начнут отправляться прогулочные суда. Об этом в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.

Это будет одна из самых крупных остановок регулярного водного маршрута "Печатники-Автозаводский мост". Благоустроят и набережную. Заменить там придется практически все: от фонарей до лавочек. Но в результате у пешеходов появится комфортная прогулочная зона. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.